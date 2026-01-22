María Fernanda, hacia un 2026 señorial

Después de un 2025 que la encumbró como una de las máximas exponentes del deporte en Chiapas, María Fernanda Cruz Bolón se plantea nuevos retos.

En entrevista para los lectores de “Cuarto Poder”, la judoca refrendó que su gran sueño es llegar a representar a México en unos Juegos Olímpicos, pero va paso a paso, y el siguiente lo tiene muy claro: ser campeona nacional en la categoría senior.

María Fernanda, ¿qué objetivos te has planteado para este 2026?

Pues empezamos el año competitivo en el mes de febrero, que es el primer nacional. Tenemos pensado junto con mi entrenador (Luis Alberto Damas) ganar la categoría senior, que es lo principal para este año, en el cual tratamos de buscar la clasificación para los Juegos Centroamericanos. Primero es ganar el nacional y después ver el proceso de clasificación para Juegos Centroamericanos.

¿Cómo evalúas lo que fue el ciclo anterior?

La verdad, creo que fue un año muy bueno, donde pude obtener mi primera medalla en Juegos Panamericanos. Creo que hice historia para el Judo chiapaneco y eso me pone muy feliz, muy motivada para lo que viene. Competí en el Grand Prix Senior en Guadalajara, donde pude medirme con las mejores del mundo, que son obviamente en categoría senior, y en el Campeonato Mundial no me fue tan bien, pero creo que todo te queda de experiencia. En el Judo no todo se puede lograr de la noche a la mañana, yo creo que como en cualquier deporte, pero estoy muy motivada para este 2026 y creo que vienen cosas buenas.

¿Tienes planeado asistir a concentrarte con la selección nacional fuera del estado?

Muchas veces me han preguntado de selección y, la verdad, yo he decidido quedarme en Chiapas por amor. Muchas veces me han dicho que no importa dónde estés, sino las ganas que tengas de salir adelante. Tengo aquí un tatami, tengo las comodidades para poder salir adelante y, obviamente, a veces tenemos que buscar la manera de salir a competir y entonces estamos buscando la manera de lograr campamentos en Europa, pero yo me voy a quedar aquí en Chiapas, subiendo mi nivel competitivo.

En cuanto a ir a unos Juegos Olímpicos, ¿cómo va ese proyecto?

El proceso de Juegos Olímpicos ha iniciado este año 2026, pero como le comentaba, primero inicia el proceso de nacional; ganando el nacional podemos pensar en Juegos Centroamericanos. Si se logra la clasificación, podemos ir pensando poco a poco en Juegos Olímpicos. Sí sueño con eso, pero, pues, es poco a poco. Creo que vamos por buen camino.

¿Y cuál sería tu plataforma de despegue para lograrlo ahora que cambiarás de división?

Pues, a nivel internacional, en la categoría senior no tengo un “ranking” como tal porque aún soy junior. Entonces, esto es poco a poco, como le he comentado. El objetivo está, es simplemente darle tiempo al tiempo, y creo que vamos a lograr esa clasificación ya sea para 2028 o 2032.

Eres una de las atletas más activas al buscar patrocinios. ¿Qué tan respaldada te sientes?

Me he quedado en Chiapas porque he sentido el respaldo de los directivos que han estado a cargo. Últimamente he tenido más el el reflector hacia mí, he ganado el Premio Estatal (del Deporte) tres veces, he estado en campeonatos mundiales y yo creo que eso es lo que a los directivos los motiva para apoyar a los deportistas. Y, de mi parte, yo he estado muy respaldada por ellos y espero que sigan igual.

Entiendo que lo que consigues de apoyos es muy útil y lo inviertes en tu preparación…

Sí, justamente eso me decían, que ya hay muchas becas, pero yo creo que no; en el deporte el dinero nunca es suficiente, tienes que invertir, tienes que buscar la manera de pagar vuelos, pagar hospedajes, competencias. Tenemos que invertir en campamentos, muchísimas cosas, para lograr un sueño, entonces el dinero nunca será suficiente en el alto rendimiento.

Finalmente, María Fernanda, ¿algún mensaje que quieras mandar a los atletas de Chiapas?

Que sigan luchando por sus sueños, que los sueños sí se hacen realidad, que no todo les va a salir de la noche a la mañana. Habrá días buenos, días malos, pero que siempre tengan muy en mente los sueños y las metas, que se los fijen muy bien, y que todo es posible.