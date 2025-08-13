Marianne Ángel avanza a dieciseisavos en singles

La chiapaneca Marianne Ángel González dio un paso firme en su participación en los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025 al instalarse en los dieciseisavos de final del torneo de “singles” femenil. La representante nacional por México se impuso de manera contundente a la costarricense Lucía Gallegos, con parciales de 6-0 y 6-3, en un duelo disputado en la pista cinco del Rakiura Resort de la capital paraguaya.

El encuentro, que tuvo una duración de apenas una hora con 20 minutos, fue un ejemplo del sólido nivel que ha mostrado la tenista mexicana en esta competencia continental. Desde el arranque, Marianne impuso su ritmo de juego, con un servicio preciso y devoluciones que dejaron sin reacción a su contrincante, cerrando el primer set sin ceder un solo “game”.

En el segundo parcial, Gallegos intentó reaccionar, aprovechando algunos errores no forzados de la chiapaneca. Sin embargo, la consistencia de Marianne y su capacidad para cerrar puntos clave le permitieron conservar la ventaja, asegurando así su pase a la siguiente ronda.

El nombre de su próxima rival se definirá en los próximos días, una vez que se complete la fase inicial del certamen. Mientras tanto, Marianne se mantiene enfocada y con entrenamientos programados para afinar detalles técnicos y tácticos que le permitan seguir avanzando.

En la modalidad de dobles, la chiapaneca también continúa con vida. Haciendo pareja con la mexicana Hanne Estrada Cortés, avanzaron de manera directa a la segunda ronda gracias a un “bye” en su debut. Su próximo enfrentamiento será contra la dupla ganadora del choque de las bolivianas Valery Sumoya y Dayana Velasco contra las salvadoreñas Paola Esperanza y Sienna Poma.

Con este inicio positivo, Marianne Ángel confirma que llega a Asunción con la intención de poner en alto el nombre de México y el deporte chiapaneco, tanto en “singles” como en dobles.