Marianne Ángel irá a Panamericanos Junior

La tenista chiapaneca Marianne Ángel Gómez será una de las representantes de México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, a celebrarse del 11 al 16 de agosto en las canchas del Rakiura Resort. Con su clasificación se confirma que serán cuatro los atletas de Chiapas que formarán parte de la delegación nacional en esta justa internacional.

Originaria de Tapachula, Marianne compartirá escenario con otras tres deportistas chiapanecas: María Fernanda Cruz Bolón, en Judo; Naomi Lilián Aguilar Cerecedo, en Tiro con Arco, y María Fernanda Aguilar Hernández, en Tenis de Mesa. En el caso de la tenista, competirá en las modalidades de “singles”, dobles y dobles mixtos.

En dobles femenil hará equipo con Hanne Estrada Cortés y Abril Cárdenas Olivares; mientras que en mixtos estará junto a Mauricio Schtulmann Gasca, Luis Andrés Flores Ávila y Diego Alcalá Reyes. El representativo nacional contará con la dirección técnica de Ximena Hermoso y Carlos Palencia.

Con apenas 17 años, Marianne se ha ganado un lugar en la élite del Tenis juvenil gracias a una destacada trayectoria reciente. Este año conquistó los títulos J60 en Tabasco y Puerto Escondido, además de los campeonatos en León, Querétaro y Oaxaca en 2024, y en Ciudad de México y León en 2023. Estos resultados le permitieron integrarse la selección nacional que buscará el pase a los XX Juegos Panamericanos Lima 2026.

En la disciplina del Tenis en Asunción 2025 participarán atletas de 41 países, lo que representa un reto de alto nivel competitivo para todos los involucrados. El objetivo de la escuadra mexicana será lograr un papel sobresaliente en cada modalidad y sumar experiencia rumbo a competencias mayores.

La inclusión de Marianne Ángel en este certamen refuerza el desarrollo del Tenis chiapaneco y confirma que el estado continúa aportando talento a la escena internacional.