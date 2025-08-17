Marianne Ángel logra plata histórica

La joven tenista chiapaneca Marianne Ángel González volvió a poner en alto el nombre del estado al conquistar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Junto a la veracruzana Hanne Estrada, protagonizó un duelo de gran nivel en la final de dobles femenil, frente a una dupla argentina, partido que se definió en tres intensos sets en la cancha central del Rakiura Resort.

Originaria de Tapachula, Marianne se convirtió en una de las máximas figuras de la delegación chiapaneca al sumar la tercera presea para el estado en esta justa continental. Antes de ella, Naomi Aguilar había conquistado el oro en Tiro con Arco, mientras que María Fernanda Cruz aseguró el bronce en Judo. La cosecha refleja el crecimiento deportivo de Chiapas y el protagonismo que sus atletas están alcanzando en escenarios internacionales.

Dramática final

El partido por la medalla se inclinó desde el inicio hacia México. Ángel y Estrada mostraron contundencia y concentración para llevarse el primer set 6-0 en apenas 25 minutos, dominando cada punto con gran calidad técnica. Sin embargo, la dupla argentina conformada por Sol Larraya y Candela Vázquez reaccionó en el segundo parcial, imponiéndose por 6-2 y obligando a un tercer set que sería decisivo.

En el desenlace, el dramatismo se apoderó de la cancha. Con ataques certeros y una defensa férrea, las argentinas consiguieron doblegar a las mexicanas por 10-6 en un “tie-break” cargado de tensión, para asegurar la medalla de oro. A pesar de la derrota, la raqueta chiapaneca cerró con orgullo una actuación memorable que la confirma como una de las mayores promesas del Tenis nacional.

El camino hacia este desenlace estuvo lleno de exigencia. En cuartos de final, la pareja mexicana superó a Bolivia en tres sets y en semifinales vencieron con autoridad a Colombia en dos, mostrando carácter y capacidad de adaptación. Estos resultados respaldan la preparación y mentalidad ganadora que ha caracterizado a la chiapaneca en su ascenso deportivo.

Con apenas 17 años, Marianne Ángel ha construido una trayectoria ascendente. Sus títulos en torneos J60 de Tabasco y Puerto Escondido en 2025, además de León, Querétaro y Oaxaca en 2024, así como en Ciudad de México y León en 2023, la posicionaron como pieza clave de la selección nacional juvenil.