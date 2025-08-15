Marianne Ángel queda fuera del “singles” femenil

La tenista chiapaneca Marianne Ángel González vio interrumpida su participación en el “singles” femenil de los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025 al caer en los octavos de final ante la argentina Candela Vázquez. Con parciales de 6-3 y 6-3, la representante sudamericana logró imponerse en un duelo marcado por la intensidad y los intercambios de golpes desde el fondo de la cancha.

A pesar de la derrota, Marianne mostró determinación y recursos técnicos destacables durante el encuentro, generando varias oportunidades de quiebre que no pudo concretar. La experiencia acumulada en torneos internacionales previos se reflejó en su juego agresivo y la capacidad de mantenerse en puntos prolongados, aunque finalmente no fue suficiente para avanzar en la competencia individual.

Ahora, la chiapaneca enfocará toda su atención en el dobles femenil, modalidad en la que tiene la oportunidad de disputar las semifinales. Marianne González y su compañera se medirán con la pareja de Bolonia en un encuentro que promete ser reñido, con ambas duplas buscando el pase a la ronda decisiva y la posibilidad de pelear por medallas en la justa continental.

El entrenador del equipo destacó la resiliencia de Marianne, señalando que las derrotas forman parte del aprendizaje y fortalecen la preparación de los deportistas para futuras competencias internacionales. Además, resaltó que la participación en dobles representa una nueva oportunidad para dejar en alto el nombre de México y de Chiapas en el escenario panamericano.

La delegación mexicana mantiene altas expectativas en el Tenis júnior, confiando en que los resultados en dobles puedan sumar importantes preseas y experiencias valiosas para los jóvenes atletas. Marianne Ángel González continuará mostrando su talento en Asunción, con la motivación de avanzar en la competencia y buscar la gloria en esta categoría.