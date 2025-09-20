Marimba y Terán con nuevos grados

Un total de 40 artemarcialistas pertenecientes a la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Marimba y Panamericano Terán participaron en un examen de grados menores, evento que contó con la presencia de autoridades de la organización a nivel nacional, encabezadas por Edgar Tony Abarca Cabrera, presidente de la agrupación, y el sinodal Alfredo Custodio Alvarado.

La evaluación se desarrolló en dos bloques, con el objetivo de dar seguimiento personalizado a cada atleta. Durante la jornada, los participantes demostraron sus habilidades a través de diferentes ejecuciones obligatorias como formas, pasos de combate, defensa personal y combates, elementos esenciales para obtener el ascenso al siguiente nivel.

Abarca Cabrera, al concluir la actividad, expresó su satisfacción por el compromiso mostrado por los estudiantes, destacando el proceso de preparación que cada uno de ellos realizó para llegar a esta etapa. “Estamos muy contentos por el desempeño de nuestros atletas, se prepararon intensamente y eso se reflejó en el examen. El avance que hoy lograron es resultado de su dedicación y disciplina, cualidades que fortalecen su crecimiento dentro del Tae Kwon Do y en su vida diaria”, comentó.

El dirigente también hizo un reconocimiento especial a los padres de familia por su apoyo, señalando que ellos desempeñan un papel fundamental en la formación integral de los practicantes. “El deporte es la mejor inversión que pueden hacer por sus hijos. A través del Tae Kwon Do no solo se forman atletas, sino mejores ciudadanos con principios, carácter y visión para convertirse en excelentes profesionistas y emprendedores”, agregó.

Una vez concluida la evaluación, los alumnos que aprobaron recibieron sus nuevas cintas y los certificados que avalan su ascenso de grado, marcando un nuevo paso en su trayectoria dentro de la disciplina. Este momento estuvo lleno de emoción y orgullo, tanto para los practicantes como para sus familias, quienes presenciaron la entrega de reconocimientos en un ambiente de celebración.

La Asociación de Tae Kwon Do Panamericano se encuentra realizando este tipo de evaluaciones en distintos puntos de la entidad, fortaleciendo el crecimiento del deporte en Chiapas. Además, la organización ha extendido estas jornadas a otros estados del país como Veracruz, Tabasco, Puebla y Estado de México, buscando unificar criterios técnicos y mantener un estándar de calidad en la enseñanza.

De acuerdo con Abarca Cabrera, el próximo gran compromiso será el examen nacional de Cintas Negras, programado para diciembre en San Cristóbal de Las Casas. “Estamos trabajando intensamente con nuestros alumnos para que lleguen en las mejores condiciones. Será un evento muy importante y estamos seguros de que muchos de ellos darán un paso significativo en su formación”, afirmó.

Con este examen, las escuelas Panamericano Marimba y Panamericano Terán cierran un ciclo de preparación, reforzando su compromiso con la excelencia y el desarrollo de sus integrantes, quienes continúan avanzando con firmeza en el camino marcial.