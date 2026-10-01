Márquez acepta descontento con el Tricolor

Sumar su segundo empate al frente de la Selección Mexicana no tiene contento a Rafael Márquez. Así lo reconoce el Káiser tras igualar, de nueva cuenta a un gol, frente a Perú.

El exdefensor aceptó irse insatisfecho tras venir de atrás e igualar al equipo sudamericano; sin embargo, destaca la disposición de sus futbolistas.

“Me quedo con la disposición de los jugadores. Un 11 nuevo, muchos de ellos jugaron por primera vez juntos. Quería ver jugadores en algunas situaciones y este tipo de partidos; es parte del proceso”, declaró Márquez tras el duelo en Nueva Jersey.

Si bien, el promedio de edad era más bajo que el cuadro titular que enfrentó a Colombia el pasado sábado, Rafa enfatizó que parte del trabajo era observar a detalle algunos futbolistas.

“Quiero ver jóvenes para potencializarlos, para que se sigan desarrollando. Hay cosas para mejorar. No, no estoy contento, no estoy satisfecho, la actitud de los chicos, ante un equipo peruano de mucha experiencia, compitieron bastante bien”, agregó Rafa Márquez.

¿Por qué no jugó Gil Mora?

El jugador del partido anterior, Gilberto Mora, se quedó en la banca ante Perú debido a una molestia física, aunado a la rotación que realizó Rafael Márquez en los 11 iniciales.

“Obviamente quisiera tener a Gil Mora todos los partidos, pero el desgaste, el que lleva alguna molestia y lo estamos tratando de cuidar. Ya sabemos lo que nos puede dar Gil Mora por eso quería darle descanso y poder ver a más jugadores; seguramente ya estará para el siguiente”, explicó Rafa Márquez.