Márquez, el nuevo héroe de Jaguares FC

Con un aporte crucial a la ofensiva, Irving “Charro” Márquez se erige como un elemento clave en el repunte de Jaguares FC en el campeonato de la Liga Premier de México.

El jugador ha estado presente en las dos recientes victorias contra Pioneros de Cancún y Cañoneros FC, ayudando al equipo a sumar seis puntos que los sacaron del fondo de la clasificación en el Grupo 3.

La presencia del “Charro” fue sobre todo notable en el más reciente triunfo de los naranjas, pues al minuto 85 del cerrado juego en Xalapa, Márquez tomó la pelota, se vio copado de defensores y con una finta se deshizo de la marca, provocando desajustes en defensa y que Diego Oliva ingresara solo al área para concretar el gol del triunfo para Jaguares FC.

“Son jugadas que pueden surgir en cualquier momento, esta vez llegó en la parte final del juego, pero puede aparecer en cualquier momento y hay que estar listos”, afirmó el futbolista tras esa acción.

Y agregó: “Sabemos que el equipo tiene un estilo de posesión y nos sucede que ellos, los rivales, se cierran y hay que desequilibrar, romper de alguna forma, por eso decidimos improvisar sin riesgo y salió”.

A aprovechar el momento

Márquez Casas afirmó que ahora deben aprovechar esta inercia positiva, pensando en ascender posiciones y colocar al equipo peleando por el principal objetivo, la calificación.

“Tenemos que aprovechar esta racha, comenzamos con el pie izquierdo, pero no hay que soltar esta buena y sacar buenos resultados”, expresó.

En este mismo tenor, Márquez reconoció que en todos los juegos disputados hasta ahora han tenido llegadas, han jugado bien, pero desafortunadamente en los primeros tres recibieron goles por descuidos, por lo que tampoco merecieron iniciar sin puntos.

“Necesitábamos el golpe de suerte, ya lo tenemos y hay que aprovecharlo. Aquí todo el plantel sabe que debe jugar un papel importante siempre, los que inician y los que entran de cambio; está el caso de Diego (Oliva), que le ha tocado entrar de cambio y lleva dos goles y una asistencia, todos tenemos que estar listos”, puntualizó.