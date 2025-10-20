Marruecos es campeón del mundo tras vencer a Argentina en Chile

El crecimiento del futbol de Marruecos es una realidad, no resultó casualidad que fueran semifinalistas en Qatar 2022, su trabajo viene desde las categorías inferiores y este domingo quedó demostrado. La selección marroquí se coronó en la Copa del Mundo Sub 20, que se disputó en Chile, tras imponerse de manera convincente 0-2 contra Argentina, la máxima ganadora en este tipo de eventos.

En el momento menos indicado, Argentina recibió sus primeros goles en las instancias decisivas. Su orden defensivo había sobresalido, pero en el Estadio Nacional de Santiago la historia fue diferente. Por fin un equipo de África del Norte se consagró en un torneo relevante a nivel mundial, la historia en el futbol juvenil africano siempre había estado de lado de Nigeria, Ghana, Camerún, por mencionar algunos.

Argentina se topó contra un aguerrido equipo marroquí que no solo sabe correr, también sabe jugar, tienen criterio, dejaron de ser inocentes, hay elementos con buena técnica y un corazón enorme por querer sobresalir.

Los noveles Leones del Atlas mantuvieron su estilo de juego, bien parados abajo y con elementos letales al ataque para hacer daño en las descolgadas. En una de ellas, Yassir Zabiri luchó un balón entre un defensa y el portero Santino Barbi, cayó dentro del área por una falta del arquero y el árbitro Maurizio Mariani ni se inmutó, para fortuna de los africanos el entrenador Mohamed Oauhbi estaba atento a la acción y solicitó la revisión.

El central checó la jugada, no marcó penal y no expulsó al guardameta, quien solo recibió tarjeta amarilla, pero se cobró la falta en el límite del área y el propio Zabiri disparó al poste de Barbi, al minuto 12, para adelantar a los marroquíes. No pesó el hecho de que no se haya decretado la pena máxima, aunque los albicelestes seguían con 11 hombres.

Marruecos aprovechó el momento anímico y las desatenciones de los sudamericanos para estirar la diferencia a la media hora de juego. Othmane Maamma desbordó por el costado derecho y mandó centro para que de aire Zabiri hiciera un golazo. Un doblete que valió un Mundial. Tanta fue la desesperación de Argentina que el DT, Diego Placente, mandó un cambio antes del descanso en busca de reacomodar el desastre, lo cual no sucedió, el segundo lapso sobró y Marruecos se coronó campeón del mundo.