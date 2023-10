Martín Madariaga, líder de Cobach FC

El capitán de Estudiantes del Cobach, Martín Madariaga Hernández, se mostró muy feliz tras la victoria de su escuadra ante Milenarios, en la que además consiguió un doblete, en el primer juego como local del club en su temporada de debut en la Liga TDP. El chiapaneco afirmó que buscarán seguir con este paso para brindar más alegrías a la afición.

El camiseta número 10 del Cobach señaló que este resultado es gracias a Dios y al trabajo del equipo, que se mantiene unido, comprometido y concentrado en buscar el triunfo en cada encuentro de este certamen en el que considera que el plantel está para ser campeón y buscar un ascenso.

“Somos un equipo que está comprometido principalmente con nosotros mismos. Nunca dejamos de correr; nunca dejamos de insistir y los resultados son los premios a los esfuerzos que hacemos el día del partido y en cada entrenamiento. Si seguimos de esta manera, es posible pelear contra los mejores del torneo”, aseveró.

Sobre el doblete anotado en el último enfrentamiento contra Milenarios de Oaxaca, el chiapaneco dijo que los goles tuvieron una dedicatoria especial a su novia y a su abuelita ya fallecida, quienes han sido su base para salir adelante y su principal motor para encarar cada uno de los cotejos que ha sostenido hasta el momento.

Acerca del futuro, el exjugador de Cafetaleros es consciente de que todavía no han logrado nada, por lo que no descansarán hasta cumplir los objetivos. “Esto apenas está comenzando, nos queda mucho camino, pero estamos haciendo bien las cosas y eso nos motiva a continuar así. Tenemos los objetivos claros y no vamos a descansar hasta alcanzarlos”, finalizó.