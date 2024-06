Martinoli y Luis García arremeten contra Jaime Lozano

La selección mexicana tuvo este miércoles una triste presentación ante Uruguay, equipo que antes de la Copa América fue superior y derrotó con autoridad (0-4) a México. Un resultado que además de generar dudas sobre la continuidad de Jaime Lozano, causó fuertes críticas en redes sociales y de parte de diferentes comunicadores.

Destacaron Christian Martinoli y Luis García, quienes durante la transmisión del partido compartieron su molestia por lo realizado por el equipo y el entrenador. El primero en levantar la voz fue Luis García, quien aseguró que Jaime Lozano no tienen lo necesario para dirigir al conjunto mexicano.

“Este hombre no tiene los papeles para ser el DT de la selección nacional, esta es toda de Jaime Lozano, toda, es culpa de él totalmente… No sabe qué hacer cuando se complica todo, no sabe responder”, comentó García

En ese sentido, Martinoli fue contundente y se lanzó contra los directivos por mantener un proyecto con pocos resultados positivos. “Los directivos de la FMF no entienden nada de nada, tienen un entrenador hoy en día en selección porque es muy buena gente. La Copa Oro fue con la que hizo videítos la Federación para decir que ya estaba limpio el desastre de Qatar”, finalizó Martinoli.