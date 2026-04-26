Marvin, nueva figura del levantamiento

Con gallardía, talento y determinación, la figura de Marvin Abimelet Guzmán se erige como una de las jóvenes promesas del Powerlifting en México. A sus 16 años de edad dio muestras de su talento consagrándose campeón de la categoría sub-junior en el Torneo del Jaguar 2.0, celebrado en esta capital y avalado por Liga Mexicana de Powerlifting.

En entrevista para “Cuarto Poder”, Marvin platicó sobre su llegada a esta disciplina, por invitación de un amigo que lo motivo no solo a levantar pesas en el gimnasio, sino a desafiar sus límites en competencias, logrando un despegue meteórico a un año de su debut en eventos oficiales.

Marvin, ¿desde cuándo practicas el Powerlifting?

Desde los 15 años, aunque empecé a entrenar (en el gimnasio) desde los 14 años.

¿Qué es lo que más te gusta del Levantamiento de Potencia?

Yo creo que mejorar, sentirme más fuerte, mejorar por mí mismo y ganar.

¿Qué tan difícil es llegar a levantar tanto peso?

A mí me costó como por ahí de un año para poder tener estas marcas. Fue entrenando diariamente, de 3 a 4 horas. Entrenar con una programación, teniendo mi entrenador para mejorar.

¿En lo mental hay algún trabajo especial para poder lograr los levantamientos?

En mi caso, hago preparación, porque tal vez te da miedo el peso que vas a levantar. Aunque ya lo hayas dominado, pero como estás en una competencia, es con reglas para que te lo den por válido. Entonces hay que buscar una manera de motivarte o de sacar esos pensamientos de que puedes fallar, que va a salir mal. También ayuda gritar antes del levantamiento, para que te quites esos pensamientos; que te den unos manotazos, o con la sal de amoniaco, sales así, tipo enojado, para levantar la barra.

¿Cómo haces para compaginar tus estudios con los entrenamientos?

Ahorita voy en la prepa, en segundo semestre. Es algo un poco complicado porque, como voy en la tarde, no me da tiempo de entrenar en la mañana completo, y no puedo faltar porque los profes son muy estrictos. Entonces tengo que ir en la mañana a hacer un básico o dos, depende de qué me toque, y ya en la noche terminar mi entrenamiento.

¿Cuáles han sido los logros más importantes que has tenido?

Pues yo siento que es este (el campeonato en el Torneo del Jaguar 2.0), porque verdaderamente me esforcé bastante en esa competencia. Traía en mente poder ganar el absoluto, porque es algo que yo quería de hace tiempo.

Estuve entrenando también un poco malo de la espalda, con muchos problemas, y antes de la competencia me lastimé. Creí no poder competir y me dio miedo, pero estuve yendo al fisioterapeuta y me da mucho orgullo poder haberlo ganado, quizás no tirando los pesos que hubiera querido, pero fue suficiente para poder lograr lo que yo tenía en mente. También algo que no me esperaba es poderme llevar la medalla de mejor levantamiento en sentadilla.

¿Qué viene para ti después de esto?

A finales de junio voy al nacional en Guadalajara a competir contra atletas de todo el país. Me gustaría ganar, pero no sé qué tan difícil vaya a estar, no conozco con quién me va a tocar. Me gustaría ganarlo; aún no sé cuál vaya a ser el resultado, pero lo que voy a hacer es ir a dar lo mejor de mí.

¿Cuáles son tus metas a mediano o largo plazo?

Mi meta a corto plazo creo que vendría siendo ganar el nacional, luego ir mejorando más mis marcas, poder mejorar mucho más y, ya a largo plazo, poder competir en un mundial.

¿Qué mensaje mandarías a los chavos interesados en meterse al gimnasio a practicar el Powerlifting?

Que cuando ya estás, le agarras cariño, le agarras amor, ya no es como un “hobby”, ya es algo que también es como tu vida, ya lo haces por querer ser mejor.

Cuando entres al gimnasio te vas a sentir bien contigo mismo, te hace tener mayor confianza, y si lo quieres hacer por el físico, te vas a sentir mejor. Es algo bueno de hacer, te estás cuidando, y ya si te gusta el deporte, lo podrías probar y ya que le agarres la disciplina puedes competir.