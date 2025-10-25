Más acción en Campeonato de Copa 2025

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) continúa su emocionante Campeonato de Copa 2025, con la jornada 4, programada para este sábado 25 de octubre en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos.

El recinto capitalino será escenario de seis vibrantes enfrentamientos correspondientes a distintas categorías femeniles, en las que cada escuadra buscará sumar puntos valiosos para mantenerse en la pelea dentro de la fase regular.

Actividad

Las acciones iniciarán a las 9 de la mañana con el encuentro de Guerreras y Talo’s, en el grupo B de la primera fuerza femenil. Posteriormente, el conjunto Transportes tendrá doble participación: primero ante Talo’s, a las 10:00 horas, y más tarde frente a Diosas, a las 11:00. Ambos compromisos con alta expectativa por el buen nivel de juego que han mostrado en jornadas anteriores.

A las 12:00 del mediodía, el conjunto Diamantes buscará imponer su ritmo ante Europaraíso dentro de la segunda fuerza, en un choque que promete grandes jugadas defensivas y ataques bien estructurados.

En punto de la 1 de la tarde, el partido entre Leonas y Catleyas destacará como uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos cuadros del grupo A mantienen una sólida racha ganadora y aspiran a la cima del torneo.

Finalmente, el cierre de la actividad correrá a cargo del conjunto Místico VC B, que enfrentará a Linces, a las 2 de la tarde, en un duelo clave por la permanencia en la zona alta de la segunda fuerza. Cada enfrentamiento servirá para medir el avance táctico y físico de los equipos, en una competencia en la que la recepción, el bloqueo y el remate se han convertido en las armas principales para dominar la cancha.

Con el lema “Honor y espíritu deportivo”, la OMA continúa fortaleciendo el desarrollo del Voleibol en Tuxtla Gutiérrez, promoviendo el trabajo en equipo, la sana competencia y el compromiso entre jugadoras y entrenadores.