Más de 400 jugadores protagonizan nacional

Con intensidad, estrategia y gran espíritu competitivo, arrancó el 5° Torneo Nacional de Cachibol en Tuxtla Gutiérrez, evento que reúne a más de 400 jugadores distribuidos en 42 equipos provenientes de nueve estados de la República Mexicana.

Las acciones se desarrollan del 19 al 22 de febrero en las canchas techadas del parque recreativo y deportivo Caña Hueca, escenario que se ha convertido en el epicentro de este certamen nacional que promueve la actividad física en la categoría de adultos mayores.

Desde los primeros encuentros se vivieron partidos dinámicos, con “rallies” prolongados y jugadas bien elaboradas. Las escuadras demostraron dominio técnico en recepción, colocación y definición, destacando la coordinación grupal y la lectura táctica en cada punto disputado. Más allá de la edad, la intensidad y el compromiso fueron los principales protagonistas en cada set.

El Cachibol, disciplina adaptada del Voleibol, exige precisión, comunicación constante y trabajo colectivo. En esta edición, los conjuntos participantes han mostrado un alto nivel competitivo, confirmando el crecimiento que ha tenido este deporte en diferentes entidades del país.

Durante la ceremonia inaugural se contó con la representación del Indeporte, a través del delegado estatal Luis Raymundo Lara Lara, así como autoridades municipales y deportivas que respaldaron el torneo. No obstante, el enfoque principal estuvo en los atletas, quienes fueron reconocidos por su disciplina y constancia.

El certamen es organizado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en coordinación con el Instituto del Deporte Tuxtleco y la Liga Municipal de Cachibol, consolidando la capital chiapaneca como una sede capaz de albergar eventos de carácter nacional.

A lo largo de cuatro días, las canchas de Caña Hueca serán testigos de emocionantes enfrentamientos que no solo perfilarán a los campeones, sino que también fortalecen la convivencia, el bienestar y la pasión por el deporte en todas las etapas de la vida.