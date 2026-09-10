Más de 60 equipos buscarán ir al nacional

Tuxtla Gutiérrez será sede del Estatal Elite México de Clubes, competencia que reunirá los días 11, 12 y 13 de septiembre a equipos procedentes de diferentes municipios de Chiapas, en busca de obtener el boleto al Nacional Elite México, programado del 18 al 22 de noviembre en Chihuahua.

El certamen contará con la participación de más de 60 escuadras provenientes de Tapachula, Comitán, Las Rosas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapa de Corzo, Villaflores, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Cintalapa, Ocozocoautla y Suchiapa.

El torneo contempla categorías desde los 6 hasta los 18 años, en las ramas varonil y femenil, con encuentros bajo las modalidades de 5 x 5 y 3 x 3. Uno de los principales atractivos es que los conjuntos competirán representando directamente a sus respectivos clubes durante la etapa estatal, en un evento que busca impulsar el desarrollo del Basquetbol formativo y generar oportunidades de proyección para las nuevas generaciones.

Los cuadros que logren su clasificación tendrán la oportunidad de representar a Chiapas en la fase nacional, en la que se medirán con escuadras de diferentes entidades del país. Con la presencia de decenas de equipos y jugadores de diversas edades, el Estatal Elite México de Clubes se perfila como una de las principales actividades del Basquetbol infantil y juvenil en Chiapas durante este mes, con tres jornadas enfocadas en la competencia y la formación deportiva.