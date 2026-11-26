El talento chiapaneco está presente en los Juegos Nacionales de Verano de Special Olympics México 2026, que se celebran en la Ciudad de México, con la participación del nadador Mateo Cortazar Hernández, integrante de El Delfín de Chiapas, quien forma parte de la delegación estatal que busca destacar en esta competencia.

El representante chiapaneco participa en las pruebas de 25 metros pecho y 50 metros mariposa, disciplinas en las que tratará de demostrar su preparación y capacidad frente a atletas de varias entidades del país. Su actividad comenzó este lunes con las eliminatorias en las instalaciones del Club de Golf Chapultepec, mientras que el calendario contempla las semifinales para el martes 24 y las finales para los días miércoles 25 y jueves 26 de noviembre.

Durante esta experiencia, Mateo cuenta con el acompañamiento de su entrenador Josué López López, quien forma parte del equipo técnico de la delegación chiapaneca, encabezada por Rosa Isabel Victoria Ruiz, responsable de acompañar a los deportistas estatales en esta justa.

En la disciplina de la Natación, Cortazar Hernández comparte la representación de Chiapas con Christopher Vázquez Salguero, integrante del equipo Nutrias, en una competencia que reúne a atletas con discapacidad intelectual y promueve la inclusión, el desarrollo deportivo y la igualdad de oportunidades.

La delegación de Special Olympics México Chiapas está conformada por deportistas procedentes de San Cristóbal de Las Casas, Acala y Tuxtla Gutiérrez, quienes participan también en Baloncesto 3 x 3 unificado varonil y Bochas unificado, en las ramas varonil y femenil.

De esta manera, Chiapas tiene presencia en una de las principales plataformas nacionales de deporte inclusivo, en el que sus representantes buscan aprovechar la experiencia competitiva, superar sus propios objetivos y poner en alto el nombre de la entidad.