Mateo Girón se suma a Alessandro’s Racing

La escudería Alessandro’s Racing anunció que el piloto zacatecano Mateo Girón se une a sus filas en 2026 para competir en la categoría Challenge Series de Nascar México.

Con este anuncio el equipo continúa la filosofía de apoyar a jóvenes promesas de talento indiscutible para que desarrollen sus habilidades y puedan competir con las mejores herramientas y de esta forma expandir sus horizontes en el deporte motor.

El joven zacatecano tiene el firme compromiso de tener una campaña competitiva, y hará su debut en la Challenge Series el próximo 15 de marzo, cuando el campeonato tenga su fecha inaugural en el óvalo de San Luis Potosí, por lo que antes del ese compromiso mantendrá un acercamiento con el equipo para afinar detalles del auto y familiarizarse con la dinámica de la escudería.

Girón tiene en mente seguir su evolución deportiva y ahora, en su incursión en la categoría Challenge, aprovechará todo el conocimiento obtenido en Trucks México Series, donde fue campeón de la Temporada Regular el año pasado y subcampeón de la categoría, además de haber obtenido múltiples victorias y “pole positions”.

“Estoy muy contento de sumarme a Alessandro’s Racing, uno de los equipos más exitosos en el deporte, y mi compromiso con todos es dar lo mejor de mí en todas las carreras, adaptarme lo más rápido al auto y pelear por las victorias. Sé que voy a aprender mucho y ambos vamos a crecer mucho”, comentó el joven y talentoso piloto.