Mateo Ruiz representa a México

El talento chiapaneco sigue destacando en el plano internacional. Mateo Ruiz Villalobos, joven promesa del Tae Kwon Do, ha sido convocado por la selección nacional para participar en el Festival Internacional de Tae Kwon Do que se celebrará este domingo 7 de septiembre en Costa Rica, evento que reunirá a competidores de distintos países de América Latina.

Originario del municipio de Mapastepec, Mateo forma parte de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Interdisciplinario, institución que ha trabajado en la formación de atletas de alto rendimiento. En esta ocasión, el chiapaneco tendrá acción en la división de los -49 kilogramos de la categoría cadetes, enfrentado a oponentes de gran nivel y en busca de dejar en alto el nombre de México.

Logros

El 2025 ha sido un año lleno de éxitos para Ruiz Villalobos. A principios de temporada, consiguió la medalla de bronce en el Mundial Escolar Sub-15, celebrado en Serbia, consolidándose como uno de los referentes juveniles en su categoría. Semanas después, Mateo alcanzó otro importante objetivo al conquistar la el oro en el World Tae Kwon Do Open 2025, efectuado en San Luis Potosí, donde demostró su crecimiento y su dominio en la modalidad de combate.

Su llamado a la selección nacional para competir en Costa Rica no es casualidad, sino el resultado de un trabajo constante, acompañado por su familia y sus entrenadores, quienes han sido piezas clave en su preparación. Este torneo servirá como un importante fogueo internacional, ya que contará con la presencia de atletas provenientes de países con gran tradición en este arte marcial.

La experiencia adquirida en competencias de alto nivel permitirá a Mateo continuar su proceso de desarrollo deportivo, con miras a futuros campeonatos mundiales y selectivos rumbo a eventos de mayor jerarquía. Además, su participación es motivo de orgullo para Mapastepec y para toda la comunidad del Tae Kwon Do chiapaneco.

El atleta tendrá este día un reto importante, por lo que buscará sumar triunfos para llegar hasta las últimas instancias y proclamarse como uno de los mejores en el mundo.