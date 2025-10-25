Matteo Ruiz Villalobos conquista el oro

El joven artemarcialista Matteo Ruiz Villalobos, representante de la Escuela de Tae Kwon Do Panamericano Mapastepec, volvió a poner en alto el nombre de Chiapas al conquistar la medalla de oro en el Southeast Open Tae Kwon Do Championship 2025, celebrado recientemente en Atlanta, Estados Unidos.

Ruiz Villalobos compitió en la categoría cadete -49 kilogramos, en la que mostró un dominio técnico y mental sobresaliente a lo largo del certamen. En la ronda semifinal derrotó al representante de Corea, en un duelo lleno de estrategia y precisión. Posteriormente, en la gran final, enfrentó al seleccionado local de Estados Unidos, a quien superó con contundencia para coronarse campeón absoluto del torneo.

El chiapaneco demostró una vez más su madurez deportiva, pese a su corta edad, manteniendo la calma ante rivales de gran experiencia y potencia. Su desempeño fue ampliamente reconocido por entrenadores y jueces, quienes destacaron la disciplina y control con los que el mexicano encaró cada combate.

En ascenso

Tras su regreso a Mapastepec, Matteo fue recibido con orgullo por el presidente municipal, Amando Espinosa Cruz, quien le otorgó un reconocimiento público por su hazaña internacional. En el acto, el alcalde subrayó que el joven atleta es un ejemplo de superación, constancia y disciplina para las nuevas generaciones del municipio.

Espinosa Cruz también enfatizó que en Mapastepec existen jóvenes con talento en diversas áreas, y reiteró su compromiso de continuar impulsando el desarrollo deportivo, cultural y académico de la juventud.

Por su parte, el medallista expresó un emotivo agradecimiento a su familia, a sus entrenadores y a autoridades, quienes han respaldado su trayectoria desde sus primeros pasos en el Tae Kwon Do. Afirmó que continuará trabajando con la misma entrega para seguir representando con orgullo a su municipio y a su país en futuras competencias.

Cabe destacar que Matteo Ruiz Villalobos ha competido por México en diversos torneos internacionales, entre estos el Mundial de Serbia, donde consiguió una destacada medalla de bronce. Con este nuevo título en Atlanta, reafirma su condición de promesa del Tae Kwon Do chiapaneco y nacional, consolidando una carrera que sigue en ascenso.