Mauricio Mancilla, en el top nacional

Mauricio Mancilla Jiménez obtuvo el tercer lugar nacional en la categoría Sub-18 varonil de la Gimnasiada Nacional de Ajedrez de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees) en en Pachuca, Hidalgo, resultado que le dio el pase al Torneo Internacional de Deporte Escolar, que se celebrará en diciembre en Río de Janeiro, Brasil.

José Carlos Morales Gómez, coordinador estatal del deporte-ciencia para la Asociación del Deporte Escolar de Chiapas (ADECH) informó que Mancilla concluyó invicto su participación en tierras hidalguenses, con cuatro puntos y dos tablas, una de ellas fue ante un maestro nacional y la otra frente a un rival con 2 mil 60 puntos de Elo.

Una amplia delegación

La Gimnasiada se realizó con la presencia de más de 5 mil deportistas de las 32 entidades federativas de México en 11 diferentes deportes. En el caso del Ajedrez se jugaron seis rondas en las categorías Sub-12, Sub-15 y Sub-18, a un ritmo de 60 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento.

Morales Gómez coordinó el selectivo estatal de 30 ajedrecistas, los cuales se obtuvieron tras procesos selectivos en los que tomaron parte 44 municipios.

Tuxtla Gutiérrez fue el municipio con mayor presencia de jugadores, acudiendo: Carlos Iarhini Morales Alemán, Samuel Esteban Bravo Díaz, Mauricio Mancilla Jiménez, Juan de Dios Maza Ruiz, Arantxa Eufemia Grajales González, Jesús Antonio Montero García, José Emmanuel Bravo Díaz, Fabrizzio Escobar Fiallo, Valeria Torres López, Carlos Adiel Toledo Velázquez, Ananda Sofía Orantes Sánchez y Valentina Aguilar Santiago.

Por Tapachula clasificaron Alice Adele Reyes Cancino, María Belén Reyes Cancino, Miriam Grace Reyes Cancino, Valentina de Jesús Rasgado Mota y Alisson Camila Rasgado Mota.

También integraron la delegación Randall Daer Escalante Herrera, de Pijijiapan; Giovanni de Jesús Gómez Guzmán, de Tapalapa; Miriam Rodríguez Mijangos, de Comitán; Diana Sofía López Cervantes, de Cintalapa, y Felipe Neri Méndez Jiménez, de Tumbalá.

De Palenque asistieron Julio César Almaraz Bautista y Jesús Gael Moreno Méndez; de Salto de Agua, Hyalmar Daniel Gómez Peñate. Villa Las Rosas estuvo representada por Kevin Isaac Tovilla García, Zoe Fabiana Díaz Mazariegos y Ashanti Luzeni Aguilar Montoya; de San Cristóbal acudieron Ángel Alexander Sánchez García y Kevin Humberto Sánchez Santiz, en tanto que Fátima del Carmen Gómez Silvano clasificó por Bachajón, Chilón.

Balance positivo

Tras asistir a este evento nacional Morales Gómez destacó la entrega de la delegación chiapaneca y señaló que, ante el nivel de competencia, un error podía definir el resultado de una partida.

A su vez reconoció el apoyo de padres de familia y maestros para fortalecer el deporte-ciencia en la entidad y por último consideró que la participación internacional de Mancilla puede prolongar la trayectoria positiva a nivel internacional, recordando que de Ananda Sofía Orantes, obtuvo plata y bronce en el Torneo Internacional de Deporte Escolar celebrado en Colombia el año pasado.