Mauricio Mancilla y el sueño de llegar a Brasil

Mauricio Mancilla Jiménez es un joven de 16 años que quiere viajar de Chiapas a Brasil para competir en un torneo internacional que está programado para fechas próximas en aquel país, todo esto a través del talento que ha adquirido con el Ajedrez y de las etapas nacionales que tiene que superar.

El interés por esta disciplina es reciente; sin embargo, su preparación le ha permitido avanzar de manera rápida en el aprendizaje.

Logro

Hace unos días el ajedrecista independiente se convirtió en campeón del Torneo Estatal de Ajedrez Deporte Escolar 2026, el cual organizó la Federación Mexicana de Deportes Escolar (Femedees).

Con ese resultado, su siguiente paso es representar a Chiapas en un evento nacional que se llevará a cabo en las siguientes semanas en Acapulco, Guerrero.

Contexto

Su interés por el Ajedrez, dice, viene de imponer una superioridad intelectual y de entender las consecuencias de cada movimiento. “Si ganas, es porque te preparaste; si pierdes, es porque no estuviste preparado”, afirma.

A dos años de haberse metido de lleno en el tema, Mauricio considera que sus resultados han sido positivos al llegar a un Top 14 en los juegos organizador por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

“El logro más reciente es, justamente, por el que estamos acá: haber clasificado de manera invicta a la etapa nacional de los juegos escolares”, detalló.

En la última competencia de la Femedees, Mauricio superó varias fases, desde la municipal hasta la estatal, por eso ahora tiene su pase para el evento nacional.

De clasificarse, el siguiente paso será viajar hasta Río de Janeiro (Brasil). Una de sus metas es conseguir una medalla de orden internacional.

Para complementar su conocimiento en el mundo del Ajedrez, también se enfoca en entrenar en la parte física para tener la resistencia de las largas jornadas de juego, las cuales se pueden extender por varias horas.

“Si tú tienes una ventaja física para resistir este tipo de estrés, vas a tener esa superioridad”, remarcó. También subraya la importancia de prepararse de manera psicológica para responder de manera rápida en los juegos.

Finalmente, Mauricio resaltó que en Chiapas hay talento, pero considera que falta mayor impulso a este deporte para que haya más crecimiento.