Mavel protagoniza goleada histórica

Médica Mavel firmó una de las actuaciones más contundentes de la temporada al imponerse por marcador de 13-0 a Tornados FC, en duelo correspondiente a la cuarta división de la Liga del Sureste, dentro de la categoría 2009-2010. Disputó el encuentro en condición de local e hizo valer su dominio de principio a fin.

Desde los primeros minutos, Médica Mavel mostró una propuesta clara, basada en el orden táctico, presión alta y una circulación constante del balón. Estas virtudes le permitieron tomar el control total del partido, neutralizando cualquier intento del rival por equilibrar las acciones y marcando diferencia con una ofensiva efectiva.

El aparato ofensivo funcionó a la perfección, destacando la actuación de Santi Vázquez, quien lideró el ataque con cuatro anotaciones que reflejaron su oportunismo y capacidad de definición. A su vez, Ángel, conocido como “Matadito”, se sumó al festival de goles con un “hat-trick” que reforzó el dominio del conjunto local en el marcador.

Goleada

La goleada se completó con las anotaciones de Goyo, Saúl, Nico, Esquinca, Luis, Abadía y Kalid, evidenciando la profundidad del plantel y la capacidad del equipo para generar peligro desde distintas zonas del campo. Cada gol fue consecuencia de jugadas bien elaboradas y de una constante intensidad durante los dos tiempos.

En el aspecto defensivo, Médica Mavel también mostró solidez, manteniendo el arco en cero gracias a una línea bien organizada y a una correcta lectura del juego, vevitando que Tornados FC encontrara espacios para reaccionar.

Este resultado no solo representa tres puntos importantes, sino que refuerza el buen momento que atraviesa la escuadra dentro de la competencia. La victoria manda un mensaje claro al resto de los participantes de la categoría, consolidando a Médica Mavel como un conjunto fuerte, equilibrado y con aspiraciones serias dentro del torneo.

Van por todo

Con actuaciones como esta, el equipo continúa creciendo jornada tras jornada, fortaleciendo su identidad y demostrando que el trabajo colectivo es la base de su éxito en la Liga del Sureste.