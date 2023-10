Max gana su quinto GP de México; “Checo” queda fuera

Max Verstappen volvió a ganar el Gran Premio de México: es la quinta vez que lo logra y no hace más que aumentar el mote del máximo ganador en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto neerlandés estuvo a milímetros del choque en el que Sergio Pérez tuvo que abandonar, pero salió avante, tomó la punta y salvo un ingreso a pits, no la soltó hasta cruzar la meta de la pista de la Magdalena Mixihuca tras 71 vueltas en las que hubo tres abandonos (Pérez, Magnussen y Alonso).

Detrás del tres veces campeón del mundo llegó el multilaureado Lewis Hamilton, para ocupar una vez más el segundo peldaño del podio, mismo que fue completado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien pese a ser el otro involucrado en el accidente del mexicano, los daños fueron mínimos y logró mantenerse hasta acabar en el top tres.

Decepción

Pérez habló con la prensa. Su rostro mostraba frustración al respecto. Y es que, de tener una muy buena oportunidad de cumplir uno de sus más grandes sueños (ganar en el Hermanos Rodríguez), pasó a quedarse sin puntos, con un auto dañado y con la tristeza de la gente que acudió a la Magdalena Mixihuca a apoyarlo.

Las palabras de “Checo”, tras la carrera, estuvieron acompañadas de su rostro desencajado y al borde de las lágrimas al hablar con la prensa.

El piloto tapatío aseguró que se va con un dolor inmenso por no haber podido culminar la carrera, y mucho más porque por momentos estuvo cerca de tomar la punta cuando el choque con Charles Leclerc sucedió.

“No esperaba que Charles iba a frenar similar a nosotros. Siempre el que va en medio tiene menos margen de maniobra y me tiré. Hoy (este domingo) no era suficiente terminar en el podio, tenía demasiadas ganas de ganar la carrera y vi la oportunidad y me tiré”, dijo el de Guadalajara en el “corralito”.

“Checo” reconoció que este día era la gran oportunidad de cumplir uno de sus sueños: ganar el Gran Premio de México, en casa, ante la gente que no se ha cansado de apoyarlo en todo el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Objetivo

Al quedar fuera de la carrera, “Checo” rompió su racha personal de podios consecutivos en México.

Desde que arribó a Red Bull, Sergio siempre había subido al podio del Hermanos Rodríguez.

En 2021 y 2022 fue tercero, en un pódium que fue igual en esos dos años (Max Verstappen, Lewis Hamilton y “Checo” Pérez).

Ahora, con la presión por los puntos que ha dejado escapar y la frustración de no haber cumplido ante su gente, Sergio buscará volver a recuperarse para las últimas tres carreras de la temporada.