Max Gutiérrez apunta a recuperar terreno

Con la mira puesta en recuperar posiciones dentro del campeonato, Max Gutiérrez se prepara para afrontar la doble fecha de Nascar México Series, programada para los días 17 y 18 de octubre en el autódromo Emerson Fittipaldi de Yucatán, donde buscará sumar puntos importantes rumbo a la definición del título 2026.

El piloto del auto 23 de Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis reconoció que el resultado de la carrera anterior no correspondió al desempeño mostrado en pista, luego de liderar parte de la competencia y ganar una etapa antes de sufrir problemas con el suministro de combustible.

“Teníamos buena estrategia para salir con el resultado. En carrera todo marchaba conforme a lo previsto, ganamos la mitad de carrera y eso nos impulsó aún más para seguir”, explicó Gutiérrez, quien finalmente concluyó en la undécima posición.

Señaló que una falla en la bomba de gasolina provocó una pérdida de potencia y lo obligó a ingresar nuevamente a los pits, situación que comprometió sus posibilidades de terminar entre los primeros lugares.

Pese al contratiempo, Gutiérrez se mantiene en la pelea por el campeonato, ubicado en la sexta posición con 2,042 puntos, apenas 14 unidades detrás del líder Rubén García Jr. y a cinco del tercer puesto.

“Nos afecta un poco en la general por el título. Llegamos para la fecha doble en Yucatán ubicados en sexto. Faltan tres carreras y vamos por buenos puntos al autódromo Emerson Fittipaldi”, expresó.

Con dos competencias consecutivas en territorio yucateco, el representante de Canel’s buscará aprovechar ambas oportunidades para mejorar su posición y llegar con mayores posibilidades a la gran final de la temporada.