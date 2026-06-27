Max Gutiérrez busca repunte inmediato

Ubicado en el séptimo lugar del campeonato general de Nascar México Series, Max Gutiérrez llega motivado a la sexta fecha de la temporada en tierras queretanas.

El piloto del auto 23 —patrocinado por Canel’s, Logitech G y Laboratorio Tequis— buscará sumar puntos importantes para recuperar terreno, luego de una fecha complicada que lo alejó de los primeros puestos.

El objetivo del equipo será volver a la pelea por el Top 3 del campeonato, posición en la que Max se encontraba anteriormente. Para esta cita, además, enfrenta el reto con un auto nuevo, debido a los daños sufridos por su unidad en la carrera pasada, situación que obligó a la escudería a intensificar el trabajo previo.

“Llegamos a una fecha que sabemos será un buen parteaguas para nosotros, buscando en todo momento el repunte dentro del campeonato”, señaló Gutiérrez, quien destacó que será clave hacer un buen papel desde las prácticas.

“Para este fin de semana el auto 23 será nuevo, debido a que quedó muy dañado en la carrera pasada, y eso ahora nos pone a trabajar lo doble”, agregó.

El trazado queretano representa un desafío técnico para los equipos, al contar con curvas de diferentes características que exigen precisión en la puesta a punto.

Max ya conoce esta pista, donde en 2025 consiguió un quinto y un séptimo lugar en las dos visitas del campeonato, por lo que buscará aprovechar esa experiencia.

“Es importante aprovechar paso a paso cada minuto de entrenamiento. Agradezco a mi equipo el trabajo realizado estas semanas para quedar al cien por ciento”, expresó el piloto, quien confía en retomar el rumbo dentro de la campaña.