Max Gutiérrez conquista la Potosina 200

Max Gutiérrez, piloto de Canel’s-Logitech-Laboratorios Tequis, ganó la Potosina 200, séptima fecha de Nascar México Series, y encabezó el histórico uno-dos de la escudería en el Súper Óvalo Potosino. Rubén García Jr., su coequipero, terminó en segundo, mientras que Irwin Vences, de Sakura-Toyopower-Trobbu, completó el podio.

Germán Quiroga, quien había conseguido la posición de privilegio, lideró cerca del 80 por ciento de la competencia, pero una falla en el acelerador le impidió disputar la victoria. Gutiérrez aprovechó dos maniobras decisivas para tomar la punta y cruzar la meta con una ventaja de 0.450 segundos sobre García Jr.

“Estoy contento y agradecido con todo el equipo. Tuvimos dos maniobras precisas y muy buenas; de otra forma no iba a poder ganar”, declaró el vencedor, quien también destacó el resultado conseguido junto a su compañero ante los patrocinadores de la escudería potosina.

García Jr. reconoció que durante varios momentos consideró difícil pelear por el triunfo, aunque valoró el resultado colectivo. Por su parte, Vences señaló que los puntos obtenidos prácticamente aseguran su clasificación al Chase, antes de la siguiente fecha en Puebla.

En Challenge Series, Emiliano Richards, de Trobbu, se impuso después de un cierre cerrado y reforzó su liderato en la categoría. Víctor Barrales Jr. finalizó segundo y Koke de la Parra ocupó la tercera posición. Mateo Girón, ganador de la “pole”, abandonó después de sufrir un accidente cuando marchaba al frente.