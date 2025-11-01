Max Gutiérrez, listo para pelear por el título

Con una destacada temporada que lo mantiene como uno de los protagonistas del campeonato, Max Gutiérrez, conductor del auto 23 del Team GP, respaldado por Bizzarro, se mantiene en la pelea por el título de Nascar México Series 2025, luego de avanzar al grupo final de los cuatro contendientes que definirán al campeón en Puebla.

A lo largo del año, el joven piloto capitalino ha demostrado constancia y velocidad en cada fecha, sumando dos victorias y múltiples podios que lo posicionan como uno de los principales aspirantes al título.

Su desempeño en la fecha 13, celebrada en el Óvalo Aguascalientes México, fue clave: cerró segundo tras una intensa batalla en la parte final de la competencia, resultado que le permitió consolidar su pase a la gran final.

Con 1163 puntos, Gutiérrez llega ubicado en la cuarta posición general del campeonato, aunque con una diferencia mínima frente a sus rivales directos, lo que anticipa un cierre de temporada altamente competitivo.

El piloto del Team GP ha mantenido un ritmo sólido durante los Playoffs, combinando estrategia y determinación para mantenerse entre los mejores del serial.

La gran final se disputará el próximo 9 de noviembre en el autódromo Miguel E. Abed de Puebla, donde el mejor ubicado entre los cuatro finalistas se coronará campeón.