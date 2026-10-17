Max Gutiérrez va por la bandera a cuadros

Max Gutiérrez aseguró que llegará al Gran Premio Yucatán con el objetivo de recuperar terreno en la clasificación de Nascar México Series, luego de completar su preparación en el autódromo Yucatán Emerson Fittipaldi, escenario que recibe la fecha doble de The Chase.

El piloto del auto 23 de Canel’s, Logitech G y Laboratorio Tequis reconoció que el circuito de 3 mil 340 metros representa un desafío para la mayoría de los competidores, aunque destacó la oportunidad de hacer entrenamientos previos para conocer sus características.

“Venimos a la fecha doble sin bajar los brazos, en busca de recuperar esos puntos perdidos”, expresó Gutiérrez, quien confía en disponer de un vehículo competitivo para afrontar ambos compromisos.

Durante las prácticas, el piloto trabajó junto a su compañero Rubén García Jr. en el reconocimiento del trazado, la identificación de puntos estratégicos y la recopilación de información para hacer ajustes bajo la supervisión del ingeniero Ramiro Fidalgo.

Gutiérrez explicó que el rendimiento del automóvil mejoró progresivamente y consideró fundamental aprovechar cualquier sesión adicional para continuar su adaptación a la pista.

La actividad oficial comienza desde este sábado 17 de octubre con prácticas, calificación y la carrera “sprint” Yucatán 120, programada para las 15:30 horas.

El domingo 18 se disputará la carrera Yucatán 200, a partir de las 13:40 horas, con un recorrido de 50 vueltas.