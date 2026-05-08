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Maza representará a La Mexicana Express LF7MX

Mayo 08 del 2026
El futbolista chiapaneco recibió el respaldo de la AF7RACH antes del torneo internacional. Cortesía
El futbolista chiapaneco recibió el respaldo de la AF7RACH antes del torneo internacional. Cortesía

El futbolista chiapaneco Jonathan Maza se declaró listo para representar a México en el campeonato TST de Futbol Indoor, que se celebrará del 25 de mayo al 1 de junio en Cary, Carolina del Norte, Estados Unidos, certamen que reunirá a destacados equipos internacionales y otorgará un premio de un millón de dólares al club campeón.

Previo a su participación, Maza sostuvo una reunión con la presidenta de la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (AF7RACH), Erika López Guzmán, quien le deseó éxito en este importante reto internacional y reconoció el trabajo realizado por directivos impulsores del Futbol 7 en México.

Dura competencia

El jugador chiapaneco formará parte del equipo La Mexicana Express LF7MX, escuadra que compartirá en el Grupo B junto a clubes como Pumas Alabama, Piece of Cake FC y Hernández United, considerados rivales de gran nivel competitivo.

Maza expresó su entusiasmo por disputar un torneo donde participan futbolistas profesionales, mundialistas y jugadores amateurs de alta calidad, destacando que representar a Tuxtla Gutiérrez y a Chiapas en un escenario internacional es motivo de orgullo y motivación.

“Es un torneo muy importante, con equipos que tienen muy buenos jugadores, algunos mundialistas que ya están participando en estos torneos y claro, jugadores amateur que tienen muy buen nivel y contento de poder estar ahí primeramente Dios, representando a Tuxtla y a mi estado”, expresó.

Además, señaló que el trabajo constante y la perseverancia han sido fundamentales para alcanzar este objetivo.

Finalmente, el chiapaneco agradeció el respaldo de su familia, amigos, afición y de la AF7RACH, institución cuya playera portó con orgullo durante su preparación rumbo a esta competencia internacional.

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