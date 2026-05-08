Maza representará a La Mexicana Express LF7MX

El futbolista chiapaneco Jonathan Maza se declaró listo para representar a México en el campeonato TST de Futbol Indoor, que se celebrará del 25 de mayo al 1 de junio en Cary, Carolina del Norte, Estados Unidos, certamen que reunirá a destacados equipos internacionales y otorgará un premio de un millón de dólares al club campeón.

Previo a su participación, Maza sostuvo una reunión con la presidenta de la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (AF7RACH), Erika López Guzmán, quien le deseó éxito en este importante reto internacional y reconoció el trabajo realizado por directivos impulsores del Futbol 7 en México.

Dura competencia

El jugador chiapaneco formará parte del equipo La Mexicana Express LF7MX, escuadra que compartirá en el Grupo B junto a clubes como Pumas Alabama, Piece of Cake FC y Hernández United, considerados rivales de gran nivel competitivo.

Maza expresó su entusiasmo por disputar un torneo donde participan futbolistas profesionales, mundialistas y jugadores amateurs de alta calidad, destacando que representar a Tuxtla Gutiérrez y a Chiapas en un escenario internacional es motivo de orgullo y motivación.

“Es un torneo muy importante, con equipos que tienen muy buenos jugadores, algunos mundialistas que ya están participando en estos torneos y claro, jugadores amateur que tienen muy buen nivel y contento de poder estar ahí primeramente Dios, representando a Tuxtla y a mi estado”, expresó.

Además, señaló que el trabajo constante y la perseverancia han sido fundamentales para alcanzar este objetivo.

Finalmente, el chiapaneco agradeció el respaldo de su familia, amigos, afición y de la AF7RACH, institución cuya playera portó con orgullo durante su preparación rumbo a esta competencia internacional.