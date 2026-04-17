Mazatlán en su penúltimo partido de la despedida

Mazatlán se prepara para su despedida de la primera división del Futbol mexicano y, en la jornada 15, su penúltimo duelo, recibe en el estadio El Encanto a los Gallos Blancos del Querétaro a las 19:00 horas este viernes 17 de abril. Los boletos costarán 5 pesos en cualquier zona.

Ambas escuadras llegan con la urgencia de puntos. Mazatlán buscará cerrar con dignidad su etapa en la Liga MX, y Querétaro pelea por unidades importantes para avanzar posiciones en la general y colarse a la Liguilla.

Los queretanos vienen de vencer a los Rayos del Necaxa (3-1), por lo que se colocan en el lugar 15, mientras que los cañoneros están en el penúltimo lugar, con 11 puntos.

Liguilla

Sergio Bueno no estará en el banquillo mazatleco tras su expulsión ante los Pumas de la UNAM por reclamos constantes hacia el cuerpo arbitral. Volverá al área técnica para la jornada 16 en el último partido del Mazatlán ante su público.

Cabe señalar que en el 2025, durante el torneo Apertura, los Gallos Blancos se impusieron ante los sinaloenses con un marcador de 1-0 en el estadio Corregidora. El encuentro se podrá ver por TV azteca y Fox One.

Antecedente

Mazatlán se fundó en el 2020, derivado de la desaparición de Monarcas Morelia. Ahora, los Cañoneros se despiden de la Liga MX y se convertirán en el Atlante el próximo torneo, por lo que los Potros de Hierro vuelve a la Liga MX después de más de diez años en segunda división. Emilio Escalante, dueño del Atlante, adquirió la franquicia de Mazatlán y se mudará a la Ciudad de México para jugar en el estadio Banorte.

El cambio se hará en cuanto el Mazatlán FC quede eliminado del Clausura 2026.