Mazatlán se mide con el América

Luego de concluir la fecha doble del Apertura 2025, Mazatlán FC y América se medirán para dar comienzo a la jornada 15 del certamen. El partido será en el estadio El Encanto de Mazatlán a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Los locales, dirigidos Robert Dante Siboldi, vienen de sacar un empate a dos goles a media semana ante el Santos Laguna. Mazatlán FC se sitúa en la posición 15 de la tabla general con 12 puntos, todavía con posibilidades de meterse a puestos de “play-in”, pero dependerán de cerrar el campeonato con triunfos y de resultados de otros clubes.

Por su parte, los Azulcremas, con su victoria ante el Puebla por marcador de 2-1 y combinación de resultados, dieron el brinco a la segunda posición de la tabla general del campeonato.

Los pupilos de Andre Jardine ya suman 30 unidades y se ponen por el momento a dos del líder, que es Toluca.