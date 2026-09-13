Mbappé no quiere ser llamado “dictador”

Desde que Kylian Mbappé se convirtió en figura del Real Madrid y en capitán de la selección de Francia, en redes sociales trascendió un “meme” en el cual se relaciona al joven campeón del mundo con la figura de un dictador. Ninguno en particular, simplemente miles de aficionados lo apodan de esa forma. Sin embargo, al atacante francés no le causa tanta gracia ese chiste y recientemente habló al respecto.

Si bien Kylian reconoce que el origen del apodo tiene un fin humorístico, él dejó un mensaje de reflexión para entender que hay cosas con las que no se bromea. “En parte es gracioso porque se nota que, para algunas personas, es solo una broma. Y en parte no es tan gracioso porque sabemos el daño que personas así han causado a lo largo de la historia”, mencionó en entrevista con “France Football”.

“Ser comparado con personas que asesinan a gente, que han hecho sufrir a millones y millones de personas… No creo que yo haya hecho algo así en mi vida”, agregó en un tono más serio.

Mbappé sabe que esa clase de comentarios vienen de personas que seguramente no tienen conciencia de clase ni política. “A veces pone de manifiesto que hay una falta, una falta de conciencia, a veces política, a veces humana, entre la gente”, señala.