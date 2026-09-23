McLaren y Lamborghini conquistarán la pista

El GT Challenge de las Américas llegará por primera vez a territorio mexicano el próximo 4 de octubre, con una parrilla conformada por un total de 15 autos que competirán a máxima velocidad en el Autódromo Miguel E. Abed, en Amozoc, Puebla.

Entre los principales atractivos estará el McLaren 720S GT3X número 9 de NacentE Racing, conducido por la colombiana Tatiana Calderón y el guatemalteco Juan Diego Hernández, líderes de GTS Turbo. La unidad es una de las 15 fabricadas en el mundo y cuenta con monocasco de fibra de carbono y caja secuencial de seis velocidades.

Otros vehículos

También participará el Lamborghini Huracán GT3 EVO2 de AP Racing, líder de GTS y del campeonato con los costarricenses Gustavo Ortega y Danni Formal. El vehículo, desarrollado bajo especificaciones FIA, compitió anteriormente en las 24 Horas de Daytona.

El modelo representa la última evolución del motor V10 atmosférico de 5.2 litros de Lamborghini, con una potencia cercana a 580 caballos y su sonido será uno de los grandes atractivos para los aficionados.

La parrilla incluirá además vehículos Lamborghini Super Trofeo, Mercedes-Benz AMG, Corvette y Porsche.

La actividad se desarrollará los días 3 y 4 de octubre, con entradas desde 136 pesos para que la afición puede disfrutar en gran número de este espectáculo único del deporte motor en nuestro país.