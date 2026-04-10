Medalla de bronce para México

Luego de un tropiezo doloroso frente a Estados Unidos, Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández se sacudieron la desazón en cuestión de segundos para demostrar que la derrota no define a un equipo, sino la manera en que se levanta.

Con la serenidad y liderazgo de Quintero, quien supo guiar a sus compañeras flecha a flecha hacia el centro de la diana, México venció a Turquía 233-230 y conquistó la primera medalla de la delegación en la Copa del Mundo de Tiro con Arco, reafirmando que la fortaleza mental es tan decisiva como la precisión técnica.

La última flecha de Andrea Maya Becerra no solo selló el marcador, también encendió un estallido de orgullo nacional. El público, que soportaba el intenso calor, se levantó como un solo para vitorear a las arqueras, conscientes de que habían presenciado un momento histórico.

La comunión entre atletas y aficionados convirtió la victoria en una fiesta colectiva, donde cada aplauso resonaba como un reconocimiento al esfuerzo y la disciplina que las llevó a superar la adversidad.

El desenlace tendrá un escenario aún más simbólico: la Catedral de Puebla, que se transformará en un estadio especial para la ceremonia de premiación. Allí, el metal que las acredita como una de las mejores tercias del mundo será colocado en sus manos.