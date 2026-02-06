Medina destaca con la selección nacional

El defensa Francisco Medina Liévano volvió a tener una actuación sobresaliente con la selección nacional Liga TDP sub-19, que se impuso por 2 goles contra 1 ante su similar de Pumas sub-21, en encuentro amistoso disputado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, Estado de México.

El futbolista universitario formó parte del once inicial, confirmando su buen momento dentro del proceso nacional que comenzó en octubre pasado y que también lo llevó a jugar la mayoría de los partidos del Torneo del Sol 2026 dentro del cuadro estelar.

En preparación para España

Medina Liévano acudió a una nueva concentración bajo las órdenes del profesor José Manuel Cruzalta, en el marco de la preparación para la Oviedo Cup, torneo internacional que se celebrará del 28 al 31 de marzo en España.

El amistoso ante la UNAM se jugó en tres periodos de 30 minutos, con participación del lateral derecho en el primero y tercero, mostrando seguridad defensiva y orden táctico.

En lo que respecta al desarrollo del partido, Pumas sub-21 tomó ventaja con anotación de José Antonio Herrera, pero el representativo de la Liga TDP reaccionó con gol de Dereck Galindo Báez. El tanto del triunfo llegó tras un desborde de César Salaya de la Cruz por la banda derecha, cuyo envío fue desviado por un defensor rival para terminar en el fondo de la portería.

En esta concentración, efectuada del 1 al 5 de febrero, el cuerpo técnico nacional observó a 26 jugadores rumbo a la conformación del plantel que viajará a Europa. La próxima convocatoria está programada para el 22 de febrero.