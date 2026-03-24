Medina inicia nueva aventura

Por cuarto año consecutivo, la Liga TDP acude con su selección nacional sub-19 a Europa, en una gira que contempla encuentros en Portugal y España, incluyendo la prestigiosa Oviedo Cup 2026.

Entre los convocados por México destaca Francisco Medina Liévano, jugador chiapaneco de Lechuzas UPGCH y quien se suma al equipo dirigido por el exfutbolista y tetracampeón José Manuel Cruzalta.

La gira internacional comenzó con una concentración en la Ciudad de México antes de viajar a Melgaço, Portugal, donde entrenarán en las instalaciones de Melsport. Esta semana la selección enfrentará al SC Melgacense y al Escola de Futbol DSF de España, en un triangular de preparación.

Posteriormente, disputarán un partido conmemorativo del centenario del Club Tyde FC en Tui, Pontevedra, antes de trasladarse a Oviedo para establecer su base en el Club de Campo La Fresneda y encarar la Oviedo Cup 2026 del 2 al 5 de abril.