Medina se reporta con selección nacional

Un año de grandes retos arranca para el defensa chiapaneco Francisco Medina Liévano, quien este domingo deberá reportarse con la selección nacional de la Liga TDP, para encarar el Torneo del Sol, en Toluca, Estado de México.

El jugador de Lechuzas UPGCH fue uno de los elegidos por el entrenador José Manuel Cruzalta, con quien ya trabajó el pasado mes de diciembre en una primera concentración, lo que lo motiva a seguir agradando el cuerpo técnico nacional ahora que vienen los partidos oficiales. “Llegar a la selección para todo jugador es lo máximo. Una experiencia muy bonita y nueva para mí”, aseguró el futbolista tuxtleco.

Medina es parte de un grupo muy diverso de elementos elegidos de entre más de 200 clubes de todo el país, lo que habla de su calidad y su disposición para adaptarse al sistema de juego, esperando poder ser protagonista en el Torneo del Sol, que arranca el 7 de enero con la fase preliminar, en la que competirá contra las representaciones regionales de la Liga TDP, y del día 10 en adelante encarar la otra fase del certamen, contra selecciones internacionales.

“Creo que va a ser una experiencia muy bonita, ojalá lleguemos a la final y campeonar, que es lo más importante para nosotros”, agregó.

Gran año por delante

Además de la oportunidad de jugar con la escuadra nacional, Medina valora lo conseguido hasta ahora con Lechuzas, líder del grupo 2 y clasificado a la Copa Conecta; es decir, en posibilidad de contender por dos diferentes títulos este año.

“Espero jugar todos los torneos, que tal vez no pueda iniciar la temporada con el equipo, pero retomarlo de la mejor manera y, aparte, con la selección jugar los torneos que se jueguen, que es España 2026, y acabando regresar aquí a Lechuzas y ser campeón, que es lo más importante”, declaró.

Finalmente, reconoció que las últimas semanas han sido de mucho trabajo, y si bien para la familia y amigos fueron días de descanso —y fiestas—, la mentalidad tanto de él como de sus compañeros es no bajar el ritmo, para poder competir al nivel que lo hicieron en la primera vuelta.