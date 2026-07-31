Medio Maratón Farrera entra en etapa final

El Medio Maratón Farrera Chiapas 2026 se acerca a paso firme y todo indica que volverá a registrar una gran respuesta de parte de la comunidad atlética. Faltando menos de tres semanas para la competencia, el comité organizador confirmó que el 90 por ciento de los lugares disponibles ya fueron ocupados, por lo que invitó a los corredores interesados a inscribirse lo antes posible.

La tradicional justa pedestre se llevará a cabo el domingo 16 de agosto, con salida programada a las 6 de la mañana. Cientos de participantes recorrerán las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez en las distancias categoría convocadas.

El costo de inscripción es de 440 pesos, monto que incluye un kit para cada competidor integrado por playera conmemorativa, número oficial, chip de cronometraje, medalla de finalista, hidratación durante la ruta, servicio médico, seguridad vial, guardarropa y acceso a la zona de recuperación al concluir la prueba.

Los paquetes de competidor serán entregados el sábado 15 de agosto, en horario de 10:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Hotel Holiday Inn de Tuxtla Gutiérrez.

Los interesados aún pueden registrarse de manera presencial en Vips Oriente de Tuxtla Gutiérrez, así como en las sucursales Vips Tapachula y Vips San Cristóbal de Las Casas. En contraste, los espacios disponibles en Vips Poniente y mediante la plataforma de Asdeporte ya fueron agotados debido a la alta demanda.

Para garantizar el desarrollo seguro del evento, la organización contará con el respaldo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Protección Civil, Tránsito Municipal y Tránsito del Estado, dependencias que implementarán un operativo especial para el cierre de vialidades y la atención de los participantes durante todo el recorrido. Asimismo, personal de Grupo Farrera atenderá los puntos de hidratación, los cuales estarán distribuidos cada 2.5 kilómetros.

Además del aspecto recreativo y deportivo, la competencia ofrecerá una atractiva bolsa de premios de 100 mil pesos, destinada a los mejores corredores de las diferentes categorías. En la prueba estelar de 21 kilómetros, categoría libre, los tres primeros lugares recibirán premios de 15 mil, 10 mil y 5 mil pesos respectivamente, además de estímulos económicos para las categorías master, veteranos y la distancia de 10 kilómetros.