Melanie Sofía rumbo a Gimnasiada

Catalogada como una de las jóvenes promesas del Tae Kwon Do chiapaneco, Melanie Sofía Farrera Solís intensifica su preparación rumbo a uno de los compromisos más importantes de su trayectoria deportiva: la Gimnasiada Nacional 2026, que se desarrollará en Pachuca, Hidalgo.

La representante de la escuela Tae Kwon Do Panamericano Marimba y originaria de Tuxtla Gutiérrez llegará a esta competencia con la motivación de afrontar un nuevo reto en su proceso formativo, consciente del alto nivel que encontrará frente a deportistas provenientes de diferentes entidades del país.

Con 12 años de edad y un año y cinco meses de práctica en el Tae Kwon Do, Melanie competirá en la categoría cadete, dentro de la división de más de 59 kilogramos. Actualmente cuenta con cinta verde avanzada y continúa con su preparación bajo la supervisión técnica de su entrenador, el profesor Édgar Tony Abarca Cabrera.

El trabajo hecho en las últimas semanas tiene como principal objetivo llegar en las mejores condiciones al certamen nacional, tanto en el aspecto técnico como en el físico y mental, considerando que se trata de un evento en el que cada combate será de alta exigencia para la artemarcialista chiapaneca.

Segunda experiencia

La Gimnasiada Nacional 2026 también significará para Farrera Solís su segundo compromiso de carácter nacional. El primero se registró en Puebla, donde consiguió resultados positivos que le permitieron adquirir mayor roce competitivo y conocer las exigencias de este tipo de escenarios.

Ahora, con mayor preparación, la taekwondoína buscará aprovechar la oportunidad para continuar creciendo en esta disciplina y sumar una nueva experiencia a su trayectoria deportiva.

Melanie Sofía será, además, parte de la delegación que representará a Chiapas en esta edición de la Gimnasiada, evento convocado por la Federación Mexicana de Deporte Escolar (Femedees) y que reunirá a deportistas de distintas partes de la República Mexicana.

El Tae Kwon Do tendrá actividad los días 17, 18 y 19 de septiembre, por lo que la artemarcialista deberá mantenerse enfocada en los días previos a su participación, con la intención de llegar en las mejores condiciones al momento de entrar en acción.

La competencia representa una oportunidad importante para los jóvenes deportistas que participan en el sistema escolar, ya que además de buscar los primeros lugares nacionales, tendrán la posibilidad de encaminarse hacia una eventual clasificación al certamen mundial.

Participantes

De acuerdo con la organización, alrededor de 5 mil deportistas de todo el país formarán parte de la Gimnasiada Nacional 2026, una competencia que contempla disciplinas como Karate, Tenis de Mesa, Natación, Tae Kwon Do, Judo, Atletismo, Ajedrez, Esgrima, Futbol, Beisbol y Ultimase Frisbee.

Para Melanie Sofía Farrera, el objetivo inmediato estará en cada combate y en aprovechar la experiencia de participar nuevamente en un escenario nacional. El proceso también es parte de una etapa de formación en la que cada compromiso permite corregir aspectos técnicos y fortalecer la confianza.

Con el respaldo de su familia, su escuela y su entrenador, la joven continúa con la preparación rumbo a Pachuca, donde buscará dejar una buena impresión y representar dignamente a Chiapas.