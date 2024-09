Mensaje del “Hobbit” tras la fractura que sufrió

La lesión provocada al “Hobbit” causó gran indignación entre la afición y medios de comunicación, que en redes sociales han pedido la inhabilitación del zaguero de los Dorados. Agencias

Christian “Hobbit” Bermúdez ha enviado un emotivo mensaje luego de la impresionante lesión que sufrió el viernes en el juego entre Atlante y Dorados, en la jornada 8 de la Liga de Expansión MX.

Corría el minuto 43 cuando el futbolista del Atlante fue fracturado por el defensor Luis Ruiz. Una dura entrada en el medio campo dejó tendido a Bermúdez, que miraba de forma dramática su pierna, mientras está acción desató una batalla campal que dejó varios elementos expulsados.

El duelo en el estadio Ciudad de los Deportes fue para los Potros con un marcador final de 4-0, pero con una severa preocupación sobre el estado del también exjugador del América. Sin embargo, Bermúdez ha enviado un emotivo mensaje en sus redes sociales, para agradecer el apoyo que ha recibido tras confirmarse su fractura de tibia y peroné.

“Me verán volver... otra vez. Nadie puede derrotar a quien no se da por vencido”, escribió al inicio el futbolista de 37 años. “Agradezco con el corazón cada uno de sus mensajes y su bonita vibra. Eso le ayudará mucho”.

La lesión provocada al “Hobbit” causó gran indignación entre la afición y medios de comunicación, que en redes sociales han pedido la inhabilitación del zaguero de los Dorados de Culiacán.

Comentarista

Luego de la acción se hiciera viral en las redes sociales, los usuarios y miembros de los medios de comunicación no dudaron en pedir un castigo ejemplar para Luis Ruiz. Sin embargo, fiel a su estilo, David Faitelson decidió no guardarse nada, explotó contra el defensa de Dorados y pidió que los suspendan de por vida. “El agresor del ‘Hobbit’ Bermúdez no debe volver a jugar Futbol en toda su vida. Es un carnicero”, sentenció el periodista deportivo a través de sus redes sociales.

Cabe resaltar que no es la primera ocasión que Luis Ruiz fractura a un compañero de profesión con una entrada fuerte, ya que apenas hace tres semanas también mandó al hospital a Benjamín Sánchez del Tapatío.