Mentes brillantes dominan el tablero

El Ajedrez escolar vivió una destacada jornada con el Torneo del Sector 01 de Telesecundarias, que reunió a los mejores exponentes del tablero en la Escuela Telesecundaria 263, ubicada en la colonia Albania Alta de Tuxtla Gutiérrez.

En este certamen se dieron cita alumnos clasificados de distintas zonas escolares, luego de superar sus respectivas eliminatorias, participando representantes de Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, Tecpatán y Ocozocoautla.

La competencia fue organizada por la Coordinación Estatal de Ajedrez de la Femedees-Chiapas, que dirige el maestro José Carlos Morales Gómez, y se llevó a cabo bajo el sistema suizo a cuatro rondas, con un ritmo de 15 minutos por jugador.

Durante las partidas, los participantes demostraron habilidades estratégicas y gran disciplina, reflejando el impacto positivo del Ajedrez en su formación académica y personal.

En los resultados, Derek Dónovan Pérez Campos (Telesecundaria 014 de Coapilla) se coronó campeón, seguido por Franklin Elías Valencia Esteban (Telesecundaria 171 de Ocotepec) en segundo lugar y Ángel Daniel Hernández Villarreal (Telesecundaria 121 de Las Granjas, Tuxtla Gutiérrez) en tercero.