Messi cierra una era en la selección argentina

Al anunciar su retiro del seleccionado de Futbol de Argentina, el astro Lionel Messi culmina su etapa con los máximos logros posibles: campeón mundial en Qatar 2022, doble ganador de la Copa América (2021 y 2024) y vencedor de la Finalissima 2022, además de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005.

El título en Qatar fue el broche de oro a un camino que también tuvo amargas caídas, como la final perdida en Brasil 2014 ante Alemania por 1-0 y la reciente final mundialista en 2026 frente a España, también por la mínima diferencia.

Con seis ediciones disputadas —Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026— Messi se une a leyendas como el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa, que también alcanzaron esa cifra.

En esas citas, sumó 34 partidos, 21 goles y 12 asistencias, liderando múltiples récords históricos. Su primera anotación mundialista fue en Alemania 2006, en la victoria de 6-0 contra Serbia y Montenegro. Dos décadas después, cerró su sexta participación como capitán y protagonista de su tercera final de Copa del Mundo.

El rosarino se va como el máximo goleador histórico de Argentina y el jugador con más presencias, superando las 147 apariciones de Javier Mascherano. Además, es el máximo artillero argentino en Eliminatorias Sudamericanas con 36 tantos.

En mundiales es el único en anotar en todas las fases de un mismo torneo, logrado en Qatar 2022. En 2026, amplió sus marcas: primer futbolista en disputar seis mundiales y autor de goles en siete encuentros consecutivos de la competición, racha iniciada en Qatar 2022.

Aunque su último partido terminó en derrota, Messi se despide con la cabeza en alto, dejando una colección de títulos y estadísticas que difícilmente serán igualadas.