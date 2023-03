Messi es The Best 2022

La FIFA premió este lunes al mejor futbolista del mundo con la presea The Best 2022, año de Mundial que decantó la decisión dentro de la terna compuesta por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Karim Benzema. El primero, ganador del trofeo más grande del Futbol; el segundo, como protagonista de la final con un “hat-trick”, y el tercero, relegado de la justa por una lesión.

¿Quién ganó The Best 2022 a mejor jugador?

Tal y como se presupuestaba, Lionel Messi recibió The Best por segunda vez en su carrera, coronando un 2022 inolvidable en el que, si bien a nivel de clubes quedó corto de las expectativas con el PSG y su eliminación en octavos de final de la Champions League, con la selección de Argentina ganó el Mundial de Qatar marcando siete veces, una de estas a México en la fase de grupos.

“Lo primero es decir que es un honor volver a estar aquí nominado junto a Benzema y Kylian, que tuvieron años grandísimos. Les doy las gracias a mis compañeros, a Lionel Scaloni, al ‘Dibu’, y somos nosotros los que representamos a todos los de la selección. Conseguí mi sueño después de tanto pelearlo, de tanto buscarlo. Es lo más hermoso de mi carrera decir que soy campeón del mundo con Argentina”, expresó al jugador.

Para muchos dejando ya de lado cualquier debate sobre su calidad como el mejor futbolista de todos los tiempos, “La Pulga” había ganado The Best en 2019 y los últimos dos años se vio relegado por Robert Lewandowski, quien en esta edición no estuvo entre los tres finalistas.