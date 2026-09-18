Messi ha levantado un título 49 veces

Tras el fallecimiento de su padre y luego de retirarse de la selección argentina, el astro del Futbol Lionel Messi logró con el Inter Miami el título número 49 de su carrera con la Campeones Cup 2026 contra el Cruz Azul. “Oficialmente se juega una copa”, presumió la MLS en la víspera del partido.

Para la Liga MX también es un trofeo oficial, a pesar de que no está avalado por la Concacaf. En siete ediciones ya disputadas, el balance era favorable para la Liga MX con cuatro títulos —los tres más recientes de manera consecutiva— por tres de la MLS

El astro del Futbol ha logrado seis campeonatos con la selección de Argentina, iniciando con el título de la Copa Mundial Sub-20 en 2005, luego ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008, la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima en 2022 y la Copa Mundial de la FIFA en 2022.

Con Barcelona consiguió 35 trofeos: 10 Ligas de España en 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19. Siete Copas del Rey, 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2020-21. Supercopas de España: 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018. Cuatro Champions League, 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15. Tres Supercopas de Europa, 2009, 2011, 2015, y tres Mundiales de Clubes de la FIFA, 2009, 2011, 2015.

Con París Saint-Germain alzó tres trofeos: dos Ligue 1, en 2021-2022 y 2022-2023, y la Supercopa de Francia en 2022. Con Inter Miami van cinco: la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield en 2024, la MLS Eastern Conference 2025, la MLS Cup 2025 y la Campeones Cup 2026.