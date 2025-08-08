Mexicano hace historia en juego de LMB

Con el boleto a postemporada asegurado, los Charros de Jalisco le permitieron a Alfredo Hurtado, buscar una proeza histórica en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El miércoles por la noche, en el segundo compromiso de la serie ante Dorados de Chihuahua, el oriundo de Agua Prieta, Hermosillo, se convirtió en el décimo pelotero en la historia del circuito mexicano de verano en jugar las nueve posiciones a la defensiva en un mismo duelo.

Hurtado saltó al diamante como el quinto bateador en el orden para la novena tapatía, cubriendo la tercera base, situación atípica para el hombre que habitualmente se planta detrás del “home plate”.

Entrada con entrada, “El Chapo” iba cambiando su posición en la defensiva de los Charros, primero pasando por las posiciones de cuadro para después aventurarse en los senderos, cubriendo cada posición en los jardines.

Para la novena entrada, ya con la pizarra 10-2 a favor del conjunto de Chihuahua, Hurtado subió a la lomita para concluir su hazaña. Pese a haber otorgado una base por bola, el mexicano logró colgar el cero en su labor monticular y convertirse en el segundo jugador en la historia de los Charros de Jalisco en hacer tal hazaña, luego de que Benjamín “Cananea” Reyes lo hiciera en 1967.