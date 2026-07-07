Mexicano Villagómez brilla en Silverstone

Rafael Villagómez volvió a poner el nombre de México en los primeros planos de la Fórmula 2. El piloto de Van Amersfoort Racing firmó una de las mejores actuaciones de su trayectoria al terminar segundo en la carrera principal del Gran Premio de Silverstone.

El podio comenzó a construirse desde la estrategia. Mientras varios de sus rivales apostaron por arrancar con neumáticos blandos, el mexicano eligió el compuesto duro, una decisión que le permitió ganar posiciones conforme avanzó la competencia. Tras la primera ronda de detenciones en “boxes” heredó el liderato y se mantuvo al frente durante varios giros.

Cuando llegó el momento de entrar a “pits” para montar neumáticos blandos, Villagómez regresó a la pista con el ritmo suficiente para ir en busca de los primeros lugares. En el cierre de la carrera rebasó a Rafael Câmara, Alexander Dunne y Kush Maini, movimientos que terminaron por asegurarle el segundo puesto.

La victoria quedó en manos de Nikola Tsolov, de Campos Racing, quien amplió su ventaja en el campeonato y escribió una página inédita al convertirse en el primer piloto en la historia de la Fórmula 2 en enlazar tres triunfos consecutivos. Maini completó el podio, mientras que Dunne y Câmara finalizaron en la cuarta y quinta posición.

La jornada también dejó otro resultado positivo para el Automovilismo mexicano. Noel León cruzó la meta en el séptimo lugar, cosechó puntos importantes y se mantuvo entre los primeros puestos del campeonato, redondeando un día para los representantes nacionales en Silverstone.