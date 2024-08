Mexicanos brillan en Juegos Olímpicos

México tuvo una notable jornada. Finalmente podemos aspirar a un oro de nueva cuenta, gracias a Marco Verde, quien llega a la final del Boxeo tras ganar por decisión dividida.

NATACIÓN ARTÍSTICA

Equipo mexicano se destaca en París

El equipo mexicano de Natación Artística saltó a la alberca del Centro Acuático de París para presentar su rutina libre en el segundo día de competición de esta disciplina y logró una calificación de 347.3874 puntos, y así llegó a un acumulado total de 590.3365, los cuales, tras su presentación, pusieron a las aztecas —de forma momentánea— en el cuarto lugar de la competencia.

TRAMPOLÍN

Osmar Olvera va a semifinal de 3 metros

El mexicano avanzó a la semifinal de Clavados individual en trampolín de 3 metros en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 luego de quedar en la quinta posición durante la ronda de eliminación, mientras que su compañero Kevin Muñoz no pudo conseguir su pase luego de terminar en el lugar número 19. El cierre de Olvera fue fuerte y logró escalar hasta la quinta posición con un puntaje total de 444.15. Solo por debajo de los chinos y los británicos.

BOXEO

Marco Verde clasifica a la final y buscará el oro

Avanzó a la final de la categoría -71 kg al imponerse a Lewis Richardson. "El Green" fue el que más propuso en el primer asalto, Lewis se mantuvo alejado, pero aun así el sinaloense encontró el espacio para dar los golpes y vencerlo en el tercer "round". El viernes 9 de agosto a la 1:30 p.m. disputará la final frente al uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev, con el que ya ha tenido enfrentamientos.

ECUESTRE

Andrés Azcárraga cae del caballo y es eliminado

A pesar de su gran actuación, no pudo concluir su participación de la mejor manera. Andrés Azcárraga inició bien su prueba, pero más tarde tumbó dos barras, por lo que ya tenía 8 de penalización, en su siguiente obstáculo el jinete mexicano sufrió una aparatosa caída debido a que su caballo Contendros 2 no quiso brincar uno de los obstáculos. Pese a que cayó de manera abrupta, no pasó a mayores, pero quedó eliminado de la final.

DUPLA

Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, sin medalla

Las mexicanas concluyen su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La final de la plataforma 10 metros femenil fue el marco de su despedida, donde ambas mexicanas tuvieron clavados no tan perfectos. Tras cinco saltos, Agúndez sumó 350.40 y se ubicó en la quinta posición. Orozco concluyó en el octavo sitio con 320.60 unidades.

CANOTAJE

Mexicanas avanzan a cuartos de final

Beatriz Briones y Karina Alanís iniciaron su participación dentro de la prueba de K2 500 m, terminando dentro de su "heat" eliminatorio en quinto sitio. Con un tiempo final de 1:44.87, la dupla intentó colocarse dentro de los dos primeros lugares para buscar el pase a las semifinales pero se vieron superadas por los rivales. Sin embargo, la representación mexicana tendrá la oportunidad de participar en los cuartos de final.

CLAVADISTA

Se retira tras Juegos Olímpicos de París 2024

Alejandra Orozco se lanzó de la plataforma de 10 metros en París 2024 y fue su último clavado como profesional. Se marcha con un legado conformado por cuatro Juegos Olímpicos, debutó en Londres 2012 con una medalla de plata junto a Paola Espinosa. Participó en Río 2016, llegó a Tokio 2020 y volvió a subir al podio para ganar bronce junto a Gaby Agúndez. Esta fue la última justa donde su talento brilló, y aunque no se despide con medalla, su trayectoria es indiscutible.