Mexicanos compiten en Ultramaratón

El Hong Kong 100 Ultramaratón 2026 se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del Atletismo de resistencia, con inicio oficial este jueves 22 de enero.

La competencia, considerada una de las más prestigiosas del planeta y que desafía a los mejores corredores del mundo a recorrer 100 kilómetros en los exigentes paisajes montañosos de Asia, contará en esta edición con una poderosa representación de México, símbolo de la fuérzanos y la tradición de las comunidades originarias.

La lista de deportistas está encabezada por Lorena Ramírez, la célebre corredora rarámuri, y José Luis Nieto, atleta de raíces otomíes, quienes buscarán superar sus límites en cada kilómetro y dejar atrás el terreno exigente, la humedad y las altas temperaturas que complican cada paso.

Con hombres y mujeres inscritos en dos categorías, la delegación mexicana presumió en redes sociales su presencia en Hong Kong, donde fue recibida por autoridades diplomáticas y ya cuenta con el kit completo para la competencia, que concluirá el 25 de enero.

México estará representado por un total de 12 corredores, 4 de los cuales competirán en la categoría de los 100 km, teniendo amplias posibilidades de hacer historia de la mano de José Luis Nieto, quien se coronó bicampeón absoluto de la prueba en el Ultramaratón de los Cañones 2025, celebrado en Guachochi, Chihuahua, con un tiempo oficial de 9:23:25.