La selección mexicana sub-17 mostró carácter, fuerza y contundencia para conseguir su segundo triunfo en el Mundial de la categoría, que se disputa en Qatar. El Tricolor ofreció una destacada exhibición futbolística y goleó 4-0 a su similar de Camerún, resultado que le permitió colocarse en la cima del grupo K y asegurar su presencia en los dieciseisavos de final.

Con seis unidades, producto de sus victorias ante Rumania y Camerún, el conjunto nacional comparte el liderato del sector con Venezuela, aunque la diferencia de goles favorece a los mexicanos. De esta manera, el equipo dirigido por Jürgen Castañeda llegará a su último compromiso de la primera fase con la posibilidad de terminar como líder de su grupo.

Después de un primer tiempo trabado, en el que ambos cuadros tuvieron dificultades para encontrar espacios y generar peligro constante, la segunda mitad fue completamente distinta. México encontró mayor profundidad, adelantó sus líneas y comenzó a imponer condiciones hasta reflejar su superioridad en el marcador.

Miguel Rivera fue el encargado de abrir el camino del triunfo al minuto 50, cuando logró romper el equilibrio y darle tranquilidad al conjunto mexicano. El tanto permitió que los juveniles nacionales jugaran con mayor confianza y aprovecharan los espacios que comenzó a dejar el representativo africano.

Adán Sánchez amplió la ventaja desde los once pasos, después de una acción que fue revisada mediante el VAR a petición del cuerpo técnico camerunés. Sin embargo, la decisión arbitral se mantuvo y México consiguió al minuto 57 aumentar su ventaja para encaminarse hacia una goleada.

A partir de ese momento, las acciones de peligro y el ritmo del encuentro estuvieron del lado del Tricolor. Gerson Gutiérrez se convirtió en una de las figuras del compromiso al aportar dos anotaciones, a los minutos 75 y 81, con las que selló el contundente 4-0.

El doblete de Gutiérrez fue el reflejo de una segunda parte en la que México encontró espacios, tuvo mayor precisión en el último tercio del campo y aprovechó las oportunidades que generó. La diferencia de cuatro goles también fortaleció su posición en la clasificación del grupo K.

El siguiente desafío será frente a Venezuela, selección dirigida por el exdelantero del Puebla, Fernando Aristeguieta. El compromiso del próximo viernes será determinante para definir al primer lugar del sector y establecer el camino del Tricolor en la siguiente ronda del certamen.

Con el boleto a los dieciseisavos de final en la bolsa, México tendrá la oportunidad de cerrar la fase de grupos con otra victoria y confirmar las buenas sensaciones que ha dejado en Qatar.