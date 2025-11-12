México avanza “de milagro” en el Mundial

Al final, con el último partido de la Fase de Grupos, fue como la Selección Mexicana consiguió su boleto a la ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub- 17.

México estaba prácticamente eliminado de la justa de Qatar 2025, pero logró colarse de milagro, por la vía del Fair Play.

La derrota (2-0) de Arabia Saudita frente a Mali le abrió la última posibilidad al Tricolor de Carlos Cariño. Con la misma diferencia de goles (-2), el mismo número de anotados y recibidos, todo se resolvió con el cuarto criterio.

Ahí, México fue mejor. En la Fase de Grupos recibió siete tarjetas amarillas, mientras que el combinado árabe ocho, además de dos tarjetas rojas. Así fue como arañaron su boleto a la fase de eliminatoria.

El mini Tricolor fue el peor clasificado al entrar como el octavo mejor tercer lugar con apenas una victoria.

El panorama, sin embargo, luce complicado, ya que su rival en la siguiente ronda será nada menos que Argentina, el mejor equipo de toda la Fase de Grupos. La Albiceleste firmó paso perfecto, ganando sus tres partidos con autoridad y mostrando un nivel de juego sobresaliente, tanto en ataque como en defensa.

El encuentro ante la selección albiceleste se perfila como una auténtica prueba de fuego. México llega con la motivación de haber sobrevivido al límite, mientras que los sudamericanos buscarán reafirmar su condición de favoritos. Un duelo de contrastes, de emociones y de segundas oportunidades, donde el Tricolor intentará convertir el milagro en hazaña.

Este duelo entre mexicanos y argentinos se suma a los recientes enfrentamientos entre ambas naciones en categorías inferiores, como el que sostuvieron recientemente en el Mundial Sub 20, renovando así la rivalidad futbolística entre dos de las potencias del continente americano.